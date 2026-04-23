Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ile Gürbüz Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ayhan T.(30) yönetimindeki 16 S 6246 plakalı servis minibüsü, kavşaktan dönüş yapan sürücü Fırat M.(28) yönetimindeki 16 KCA 97 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile servisteki yolcular Gülizar D.(48) ile Gülizar Ç.(47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.