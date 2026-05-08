ANKARA'DAKİ YANGIN FACİASINDA ADALET MÜCADELESİ: DURUŞMA 3 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Alacaatlı Mahallesi'ndeki lüks bir sitede geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen facianın davası devam ediyor. Hüsniye Çelik Şahin, bebeği Aras ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği yangınla ilgili açılan davada, mahkeme heyeti yeni delillerin toplanmasına hükmetti.

ACILI BABADAN SERT TEPKİ: UTANMADAN KONUŞUYORLAR

Duruşmaya katılan ve yangında ailesini yitiren Mustafa Şahin, sanıkların savunmalarına isyan etti. Şahin, "Adalet aramaya geldik; ancak hala bir ilerleme kaydedilemedi. Oğlumun ölümüne sebep olan kişiler, verdikleri yalan beyanlarla süreci uzatıyor. 3,5 aylık çocuğumu ve eşimi kaybetmeme rağmen bu insanlar utanmadan konuşabiliyor. Mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Yaşanan ihmalleri ve bile bile yapılan hataları tesadüf gibi göstermeye çalışıyorlar. Hiçbir şeyi düzgün yapmamışlar, sonra da ‘Biz bilmiyorduk, görmedik’ diyorlar. Sanıklar savunmalarında hiçbir kusurları yokmuş gibi konuştu” dedi.

ELEKTRİK KULLANIMI MERCEK ALTINDA

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazıya henüz cevap gelmediğini belirtti. Yangının kesin çıkış nedeninin ve ihmallerin tespiti için mahkeme, özel bir elektrik şirketine müzekkere yazılmasına karar verdi. Bu kapsamda, dairelerin olay gününe ait günlük ve saatlik elektrik kullanım miktarları detaylıca incelenecek.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Soruşturmanın başında tutuklanan müteahhitler ve yapı denetim sorumlularının da aralarında bulunduğu 4 sanığın, geçtiğimiz duruşmalarda ev hapsi şartıyla tahliye edilmesinin ardından, bugünkü duruşmada da mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Mahkeme, eksik raporların tamamlanması ve tanıkların yeniden dinlenmesi amacıyla duruşmayı 3 Temmuz tarihine erteledi.