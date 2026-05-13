Son dönemde Facebook kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi hızla yayılmaya başladı. Siber güvenlik uzmanları, özellikle “Hesabınız bloke edilecek” veya “Sayfanız kapatılacak” başlıklı mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Dolandırıcıların, Facebook’un resmi destek ekibi gibi davranarak kullanıcılara mesaj gönderdiği ifade ediliyor. Mesajlarda genellikle “Topluluk kurallarını ihlal ettiniz”, “Hesabınız askıya alınacak” ya da “24 saat içinde doğrulama yapın” gibi ifadeler yer alıyor.

SAHTE GİRİŞ SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

Uzmanlara göre mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcılar, Facebook’un giriş ekranına benzeyen sahte sitelere yönlendiriliyor. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giren kişilerin hesapları kısa sürede dolandırıcıların kontrolüne geçebiliyor.

Bazı vakalarda saldırganların yalnızca hesabı ele geçirmekle kalmadığı, bağlı reklam hesaplarına erişerek maddi kayıplara da neden olduğu belirtiliyor. Özellikle işletme sayfası yöneten kullanıcıların daha büyük risk altında olduğu ifade ediliyor.

“MESSENGER ÜZERİNDEN ŞİFRE İSTEMEZ”

Dolandırıcılık mesajlarının profesyonel şekilde hazırlandığına dikkat çeken uzmanlar, sahte profil fotoğrafları, Facebook logosu ve resmi dil kullanımı nedeniyle birçok kişinin mesajları gerçek sandığını belirtiyor.

Uzmanlar, Facebook’un Messenger üzerinden kullanıcı şifresi veya hesap doğrulama bilgisi talep etmediğini özellikle vurguluyor.

Kullanıcılara, hesap güvenliği için yalnızca Facebook’un resmi uygulaması veya internet sitesi üzerinden işlem yapmaları, iki aşamalı doğrulama sistemini aktif hale getirmeleri ve şüpheli mesajları şikayet etmeleri öneriliyor.