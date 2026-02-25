Dünyanın en büyük teknoloji ve internet firmaları olan Meta ve Google'ın çocuklarda dijital bağımlılık yaratmakla suçlandığı dava ABD'de görülüyor.
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı?
ABD'de içerisinde Facebook'un da olduğu uygulamaları barındıran Meta şirketine açılan "çocukları ve gençleri sosyal medyaya bağımlı hâle getirme" davası devam ediyor. Dava sürerken her geçen gün firmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor
CNN International'da davaya ilişkin yeni belgeler yer aldı.
Sabah'ın haberine göre söz konusu belgelerin Facebook'un şirket içi yazışmaları olduğu kaydedildi.
Dava sürerken ederken firmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Buna göre şirket içinde bazı Facebook özelliklerinin kullanıcılar arasında "bağımlılık" ya da "bağımlılık benzeri" davranışlara katkıda bulunup bulunmadığının araştırılması istenmiş.
Fakat uygulamaların bağımlılık riski, içeride tartışılıp dışarıda ise inkar edilmiş.