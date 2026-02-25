Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı?

Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı?

ABD'de içerisinde Facebook'un da olduğu uygulamaları barındıran Meta şirketine açılan "çocukları ve gençleri sosyal medyaya bağımlı hâle getirme" davası devam ediyor. Dava sürerken her geçen gün firmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

Son Güncelleme:
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 1

Dünyanın en büyük teknoloji ve internet firmaları olan Meta ve Google'ın çocuklarda dijital bağımlılık yaratmakla suçlandığı dava ABD'de görülüyor.

1 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 2

CNN International'da davaya ilişkin yeni belgeler yer aldı.

2 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre söz konusu belgelerin Facebook'un şirket içi yazışmaları olduğu kaydedildi.

3 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 4

ABD'de içerisinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları barındıran Meta şirketine açılan "çocukları ve gençleri sosyal medyaya bağımlı hâle getirme" davası sürüyor.

4 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 5


Dava sürerken ederken firmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

5 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 6

Buna göre şirket içinde bazı Facebook özelliklerinin kullanıcılar arasında "bağımlılık" ya da "bağımlılık benzeri" davranışlara katkıda bulunup bulunmadığının araştırılması istenmiş.

6 7
Facebook iç yazışmaları patladı: Bağımlılık mı itirafı mı? - Resim: 7

Fakat uygulamaların bağımlılık riski, içeride tartışılıp dışarıda ise inkar edilmiş.

7 7
Kaynak: Diğer
