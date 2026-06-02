Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Premier Lig ekibi Liverpool’da teknik direktör arayışında sona gelindi.

Sezonu beklentilerin altında tamamlayan İngiliz devi, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını belirledi.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Liverpool, İspanyol teknik adam Andoni Iraola ile anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son olarak Bournemouth’u çalıştıran ve görevinden ayrılan 43 yaşındaki teknik direktörün, Liverpool’un yeni teknik patronu olması bekleniyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki 48 saat içinde resmiyet kazanacağı ve Iraola’nın kısa süre içerisinde göreve başlayacağı ifade edildi.

BOURNEMOUTH’TAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Andoni Iraola, Bournemouth’ta görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu oyun anlayışıyla adından söz ettirdi. Hücum odaklı ve yüksek tempolu futboluyla öne çıkan İspanyol çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımını 57 puanla Premier Lig’de 6. sıraya taşıdı.

Bu başarıyla Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi bileti alırken, Iraola da Avrupa futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösterilmeye başlandı.