Transfer piyasasını sarsan iddia dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’dan geldi. Romano’nun paylaşımına göre İtalyan orta saha Davide Frattesi için Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Inter forması giyen Davide Frattesi, Avrupa’da birçok kulübün radarında yer alırken Türk kulüplerinin de devreye girdiği belirtildi. Daha önceden de oyuncuya ilgisi olan ezeli rakipler, tekrar devreye girdi. Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan orta saha için Türkiye’yi işaret etti. Fabrizio Romano: Fratessi konusunda Türkiye'ye dikkat çünkü orada bu transferle çok yakından ilgilenen ve Inter'in taleplerine yaklaşmaya hazır kulüpler var bu yüzden Türkiye ihtimalini göz ardı etmeyin.

ORTA SAHADA ÜST DÜZEY HEDEF

Her iki kulübün de orta sahaya dinamizm ve kalite katmak istediği, Frattesi’nin bu profile birebir uyduğu ifade ediliyor. Hem savunma hem hücum katkısıyla öne çıkan İtalyan futbolcu, teknik heyetlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transferde karşı karşıya gelmesi, süreci daha da dikkat çekici hale getirdi. Bonservis bedeli ve Inter’in tutumu, transferin kaderini belirleyecek en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Henüz kulüplerden resmi bir açıklama gelmezken, Fabrizio Romano’nun haberi sonrası Frattesi transferi büyük yankı uyandırdı. Önümüzdeki günlerde temasların hızlanması ve somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter forması ile 15 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 asist yaptı.