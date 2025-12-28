Fabrikalara dadanan kasa hırsızları, düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Türkiye’nin bir çok ilinde hırsızlık yaptığı tespit edilen ve toplamda 150 milyon çalan hırsızların suç örgütü kurdukları tespit edildi. Hırsızların kasaları olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

31 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Toplam 31 adreste yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük operasyon İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.