İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazası bir can aldı. Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak’ta faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Azad Öztürk, mesai sırasında makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Öztürk’ün ölümü iş arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.