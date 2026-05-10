İtalya Serie A’da sezonun en dikkat çeken hikayelerinden birini yazan Como, tarihi bir başarıya imza attı.

VERONA GALİBİYETİ GARANTİLEDİ

Bitime iki hafta kala deplasmanda Hellas Verona'yı Anastasios Douvikas'ın golüyle 1-0 mağlup eden Como, bu sonuçla matematiksel olarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA VİZESİ ALDILAR

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek olan Como'da maç sonu büyük sevinç yaşandı.

HANGİ TURNUVADA OLACAĞI BELİRSİZ

Fabregas'ın ekibinin, Avrupa'nın hangi turnuvasında mücadele edeceğini ise kalan haftalarda oynayacağı maçlar ve Inter-Lazio İtalya Kupası Finali'nin sonucu belirleyecek.