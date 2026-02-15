Sezon başında Galatasaray ile kiralık sözleşmesini feshederek Serie A ekibi Como'ya katılan Alvaro Morata Fiorentina maçında gördüğü kırmızı kartla Fabregas tarafından sert bir dille eleştirildi.

FABREGAS: 'BAŞKA BİR SPOR YAPSALAR DAHA İYİ OLUR'

Serie A'nın 25 haftasında Como evinde Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Como Teknik Direktörü Fabregas, Morata'nın gördüğü kırmızı kart hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tahrik futbolun bir parçasıdır, tahrikle yaşayamayanlar başka bir spor yapsalar daha iyi olur. Tecrübeli bir oyuncu, ondan daha fazlasını bekliyorum çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki çizgi çok ince. Bahanelerden hoşlanmıyorum