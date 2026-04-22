Inter, İtalya Kupası yarı final rövanşında Como karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak finale yükseldi. Gecenin kahramanı ise iki gol ve bir asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu oldu.

FABREGAS’TAN BÜYÜK ÖVGÜ

Karşılaşma sonrası konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Hakan Çalhanoğlu’na hayranlığını gizlemedi.

Fabregas, “Hakan Çalhanoğlu gibi çok fazla oyuncu yok, ona hayranım. Inter’e karşı oynadığımızda ilk olarak onun oynayıp oynamadığı beni endişelendirir. Bu tür şampiyonlar her zaman çözümler bulur.” dedi.

PIRLO, MODRIC, KROOS BENZETMESİ

İspanyol teknik adam sözlerini daha da ileri taşıyarak, “Onu gerçekten çok seviyorum çünkü futbolda onun gibi, Pirlo, Modric, Kroos gibi çok az oyuncu var. Onu bu seviyede görmek inanılmaz. Her şeyi kendi etrafında şekillendiriyor ve takımı oynatıyor.” ifadelerini kullandı.