Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından bordo-mavili takımın yıldızlarından Fabinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Takım olarak ortaya koydukları performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fabinho, hat-trick yapan takım arkadaşı Mohamed Salah'ın performansına da ayrı bir parantez açtı.

'TARAFTARLARIMIZA GÜZEL BİR HEDİYE VERDİK'

Fabinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galip gelmek her zaman önemlidir. Böyle bir performansla kazanabilmek çok daha özel. Tüm takım arkadaşlarım mücadele etti. 4 gol attık. Gol yemedik. Çok daha fazla gol bulabilirdik. Taraftarlarımız inanılmaz destek verdi, onlara da güzel bir hediye verdik."

'SALAH'IN BÖYLE PERFORMANSLARINA ALIŞKINIM'

"Salah'ın böyle performanslarına alışkınım. Onunla beraber sahada olmaya alışkınım. Bize sahada güven veriyor. Büyük maçlarda büyük oyuncular gerekir. Böyle oyuncuların bir şey yapmasını beklersiniz, Salah her zaman oradadır. İlk hat-trick'i için inanılmaz mutluyum."