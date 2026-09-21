Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fabinho, bordo-mavili formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 4 karşılaşmada ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekti.

Brezilyalı orta saha, ilk 3 lig karşılaşmasının tamamında yüzde 91 pas isabeti yakalarken, Galatasaray'ın 4-0 mağlup edildiği derbiyi de yüzde 88 pas isabetiyle tamamladı. Deneyimli futbolcu özellikle savunmadaki katkısıyla Trabzonspor orta sahasının önemli parçalarından biri haline geldi.

İLK 3 MAÇTA YÜZDE 91 PAS İSABETİ YAKALADI

Trabzonspor formasıyla ilk lig maçına Amedspor karşısında çıkan Fabinho, ilk 11'de başladığı mücadelede 58 dakika sahada kaldı. Yüzde 91 pas isabeti yakalayan Brezilyalı, girdiği 2 ikili mücadeleyi de kazanırken 1 kez top kaptı.

Gençlerbirliği karşısında da aynı pas yüzdesine ulaşan Fabinho, 47 pasın 43'ünde isabet sağladı. Deneyimli futbolcu kullandığı 10 uzun pasın tamamını takım arkadaşlarıyla buluştururken, 2 pas arası ve 5 sahipsiz top kazanmayla Trabzonspor'un 5-0 kazandığı karşılaşmaya katkı verdi.

Konyaspor deplasmanında ise 54 pasının 49'unu isabetli kullanan Fabinho, yine yüzde 91'lik başarı oranına ulaştı. Brezilyalı orta saha ayrıca 3 top kapma, 1 pas arası ve 3 sahipsiz top kazanma istatistiği yakalarken, 10 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrıldı.

GALATASARAY DERBİSİNDE SAVUNMAYA DAMGA VURDU

Fabinho'nun savunma performansı, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbide daha da belirgin hale geldi.

90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, 62 kez topla buluştu ve yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Fabinho, 3 top kapma ve 2 pas arası yaptı.

Brezilyalı yıldız ayrıca 2 şut engelledi ve 6 sahipsiz top kazandı. Böylece Galatasaray'ın hücumlarını merkezde sınırlayan Trabzonspor'un orta saha direncinde önemli rol oynadı.

FABINHO'DAN İSTİKRARLI BAŞLANGIÇ

İlk 3 lig maçında yüzde 91, Galatasaray karşısında ise yüzde 88 pas isabeti yakalayan Fabinho, yalnızca top kullanımındaki başarısıyla değil, savunma istatistikleriyle de öne çıktı.

Özellikle Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında yükselen top kapma, pas arası ve ikili mücadele rakamları, deneyimli orta sahanın Trabzonspor'daki etkisini kısa sürede artırdığını ortaya koydu.