FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi

İngiltere FA Cup’ta sürpriz bir sonuç yaşandı. 3. Lig ekibi Port Vale, Sunderland’i 1-0 mağlup ederek 1954’ten bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. Golü atan Ben Waine’in Alan Shearer sevinci dikkat çekti.Furkan Çelik
Bu sonuçla Port Vale, 1954 yılından sonra ilk kez FA Cup’ta çeyrek final görme başarısı gösterdi.
GOL BEN WAINE’DEN GELDİ
Karşılaşmanın tek golü Ben Waine’den geldi. Waine’in kaydettiği gol, Port Vale’e tarihi galibiyeti getirdi.
Ancak maçın ardından asıl konuşulan an gol sevinci oldu.
SHEARER SEVİNCİYLE MESAJ GÖNDERDİ
Ben Waine, gol sevincini Newcastle efsanesi Alan Shearer’ın ikonik gol kutlamasıyla yaptı.
Waine bu hareketiyle, Sunderland’e ezeli rakibi Newcastle United’tan bir gönderme yaptı.
Port Vale'nin bu büyük başarısı İngiltere'de gündeme otururken çeyrek finalde de benzer bir sürpriz gerçekleştirip gerçekleştiremecekleri merak konusu oldu.