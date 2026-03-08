Yeniçağ Gazetesi
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi

İngiltere FA Cup’ta sürpriz bir sonuç yaşandı. 3. Lig ekibi Port Vale, Sunderland’i 1-0 mağlup ederek 1954’ten bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. Golü atan Ben Waine’in Alan Shearer sevinci dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 1

İngiltere FA Cup’ta Port Vale büyük bir sürprize imza attı. İngiltere’nin üçüncü kademe ligi olan League One’da son sırada bulunan Port Vale, güçlü rakibi Sunderland’i 1-0 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

1 6
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 2

Bu sonuçla Port Vale, 1954 yılından sonra ilk kez FA Cup’ta çeyrek final görme başarısı gösterdi.

2 6
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 3

GOL BEN WAINE’DEN GELDİ

Karşılaşmanın tek golü Ben Waine’den geldi. Waine’in kaydettiği gol, Port Vale’e tarihi galibiyeti getirdi.

Ancak maçın ardından asıl konuşulan an gol sevinci oldu.

3 6
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 4

SHEARER SEVİNCİYLE MESAJ GÖNDERDİ

Ben Waine, gol sevincini Newcastle efsanesi Alan Shearer’ın ikonik gol kutlamasıyla yaptı.

4 6
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 5

Waine bu hareketiyle, Sunderland’e ezeli rakibi Newcastle United’tan bir gönderme yaptı.

5 6
FA Cup'ta peri masalı: 3. Lig'in son sırasındaki takım Premier Lig ekibini eledi - Resim: 6

Port Vale'nin bu büyük başarısı İngiltere'de gündeme otururken çeyrek finalde de benzer bir sürpriz gerçekleştirip gerçekleştiremecekleri merak konusu oldu.

6 6
