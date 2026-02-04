F1 yıldızı Lewis Hamilton ve Kim Kardashian’ın gizli aşkı ifşa oldu: Otele giriş yaparken yakalandılar

Formula 1’in efsane ismi Lewis Hamilton'ın, Kim Kardashian’la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basınına göre ikili, romantik bir hafta sonu geçirmek için İngiltere’de lüks bir otelde buluştu.
Spor dünyasının en gözde isimlerinden olan ve 7 kez Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton’un gizli aşkı belli oldu. Hamilton ve Kim Kardashian'ın gizli aşkı görüntülerle belgelendi. İkili Paris'te aynı otele giriş yaparken görüntülendi. Paylaşılan görüntüler aşk iddialarını onaylamış oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Gelen detaylara göre Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle İngiltere’ye uçtu. Oxford Havalimanı’na iniş yapan Kardashian’ın, yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki lüks Estelle Manor oteline geçtiği iddia edildi.
HAMILTON İLE LÜKS BİR OTELDE BULUŞTU
Ünlü isme üç korumanın eşlik ettiği belirtilirken, Lewis Hamilton’ın da Londra’dan helikopterle otele geldiği öne sürüldü.
Kaynaklara göre çift, Cotswolds bölgesindeki lüks tesiste baş başa romantik bir akşam yemeği yedi, ardından spa alanında çift masajı yaptırdı.
GECELİĞİ 120 BİN STERLİN
Geceliği bin sterlinden başlayan odalarda konakladıkları belirtilirken, bu özel kaçamağın toplam maliyetinin 120 bin sterline kadar çıkmış olabileceği konuşuluyor.