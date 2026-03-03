Formula 1 dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Monakolu pilot Charles Leclerc, gönlünü kaptırdığı Fransız influencer ve model Alexandra Saint Mleux ile 28 Şubat 2026 tarihinde, doğup büyüdüğü topraklarda masalsı bir törenle dünyaevine girdi.
F1 yıldızı Charles Leclerc’in Monaco’da rüya gibi düğünü: Gelin arabası 40 milyon dolarlık Ferrariydi
Ferrari’nin yıldız pilotu Charles Leclerc, uzun süredir aşk yaşadığı Alexandra Saint Mleux ile Monaco’da masalsı bir düğünle evlendi. 1957 model klasik Ferrari ile verilen pozlar ve 2027’deki büyük kutlama müjdesi sosyal medyayı salladı. İşte yılın düğününden detaylar...Derleyen: Hava Demir
Monaco Sokaklarında Nostalji Rüzgarı: 1957 Model Ferrari Sürprizi
Düğünün en çok konuşulan ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran detayı, çiftin tören sonrası tercih ettiği hatıra pozu oldu.
Scuderia Ferrari'nin yıldızı Leclerc, eşi Alexandra ile birlikte 1957 model kırmızı bir Ferrari 250 Testa Rossa içinde verdikleri pozlarla adeta bir Hollywood filmi estetiği sundu. Bu ikonik araç, hem Charles’ın kariyerine bir saygı duruşu hem de düğünün nostaljik ruhunun simgesi oldu.
250 Testa Rossa otomotiv tarihi için bir anıttır. 1950'lerin sonunda sadece birkaç düzine örnek olarak üretilen bu otomobil, Ferrari'nin dayanıklılık yarışlarındaki altın çağını simgeliyordu.
Scaglietti tarafından tasarlanan duba kanatlarıyla tanınan heykelsi tasarıma sahip bu barchetta, sadece yuvarlanan bir sanat eseri değildi: aynı zamanda piste de hükmediyordu. 1958 ve 1961 yılları arasında Le Mans 24 Saat yarışını birkaç kez kazanarak markanın spor efsanesinin oluşmasına yardımcı oldu.
Çiftin yakın arkadaşı Marie Ducruet tarafından organize edilen bu samimi tören, sadece aile ve yakın dostlarla çevrili olarak son derece gizli bir şekilde gerçekleştirildi.
Gelinlik Seçimi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Gecenin parlayan yıldızı Alexandra Saint Mleux, zarafetiyle büyüledi. Omuzları açık, vücuda kusursuz oturan ve ince işlemelerle bezeli gelinliği, moda otoritelerinden tam not alırken; sosyal medya kullanıcıları arasında "sadeliğin şıklığı" ve "iddialı modernizm" ekseninde büyük bir etkileşim dalgası yarattı.
Alexandra, nikahtan hemen sonra sosyal medya hesabını "Alexandra Leclerc 🦋" olarak güncelleyerek bu yeni dönemi resmileştirdi.
Büyük Kutlama 2027 Yılında
Çift, 2026 yılındaki bu özel nikahtan sonra hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. Yoğun F1 takvimi nedeniyle bu yılı daha sade geçiren ikili, 2027 yılında tüm Formula 1 camiasının ve geniş bir davetli topluluğunun katılacağı çok daha büyük bir düğün kutlaması yapacaklarını duyurdu.
Alexandra Saint Mleux Kimdir?
Alexandra'nın kesin doğum tarihi resmi olarak paylaşılmasa da, 20'li yaşlarının ortasında bir genç yetişkin olduğu ve modellik kariyerinin yanı sıra sanat tarihiyle ilgilendiği biliniyor.