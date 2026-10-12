Motor sporları tutkunları için gerçekten sinir bozucu ve yarış seyir zevkini alamadığımız bir hafta sonu oldu yine... Pistlerde gerçek bir mücadele izlemek isterken, yine lastik basıncı yönetmeliği ve hibrit teknoloji kullanım zorunluluklarıyla gölgede kalmış yarışlar izledik.

F1 Singapur

Taktiksel açıdan oldukça yıpratıcı bir Singapur Grand Prix'si geride kaldı. Marina Bay'in o nemli, yapış yapış ve fiziksel olarak en zorlu caddelerinde yine duvarların ve doğru pit stratejilerinin konuştuğu bir yarış izledik.

Max Verstappen (Red Bull Racing) "kötü araçla" şapka çıkartan performansı! Red Bull'un bu sezon yüksek yere basma kuvveti isteyen ve kerb geçişleri sert olan şehir pistlerindeki zaafını hepimiz biliyoruz. Ancak Max, sıralamalarda harika bir tur çıkarıp pole'ü kaptıktan sonra yarışta tam bir “Masterclass" izletti. Bu hafta sonu arka süspansiyon esnekliğini biraz daha yumuşatarak aracın yüksek arka yüksekliğini Singapur'un tümseklerine uyarladı. Max, kirli havaya girmeden liderliği cebine koyduktan sonra tempo yönetimi ve ön lastikleri koruma konusunda ders verdi. “1:42:00.785”

Charles Leclerc (Ferrari) taktiksel hamleleri ve lastik yönetimi ile 2. Podyumu aldı. SF-26’nın şehir içi pistlerindeki mekanik yol tutuşu yine üst seviyedeydi. Leclerc yarış boyunca Max'i sürekli baskı bölgesinde tutmaya çalıştı. Ferrari bu hafta sonu undercut yerine overcut stratejisini zorladı. Leclerc piste çıktığında ön trafikte sıkışmama riskini aldı ancak son bölümde taze hamurla hızlı turları atsa da Max’in tempo kontrolünü aşamadı. Yine de tur başına en istikrarlı aşınma verisi Ferrari’deydi. “+7.335s”

Kimi Antonelli (Mercedes) altın çocuğun olgunluğunu izledik. Mercedes cephesinde George Russell'ın grid cezası/sıralama talihsizliği sonrası arkalardan başlama zorunda kalması gözleri Antonelli'ye çevirdi. Genç sürücü Singapur gibi hata affetmeyen bir pistte adeta veteran gibi sürdü. Mercedes W17'nin arka lastik aşınma sorunları nemli Singapur havasında yine baş gösterdi. Antonelli, podyum yolunda arkasından gelen Lando Norris ve Oscar Piastri ikilisinin baskısına rağmen düzlük hızındaki avantajını çok iyi yönetti. “+24.573s”

MotoGP Endonezya

Mandalika pisti zaten yüksek sıcaklığı ve lastik aşınmasıyla meşhur. Üzerine bir de ceza yememek için temkinli gitmek zorunda kalan sürücüler eklenince ortaya heyecanı budanmış bir tablo çıktı.

Lastik basıncı kabusu ve "Kurgulanmış(!) Finiş"

Sürücülerin pistte saf yeteneklerini ve limitlerini zorlamak yerine, göstergelerindeki lastik basınç barına (PSI) bakarak yarışmak zorunda kalması MotoGP'nin en büyük kanayan yarası olmaya devam ediyor. Neden heyecan ölüyor? Çünkü ön lastik sıcaklığı önündeki motoru takip ederken tavan yapıyor, basınç yükseliyor ve sürücü ya ceza alma ya da öndekinden kopma tercihiyle karşı karşıya kalıyor. Sonuç olarakta kimse risk alıp atağa kalkamıyor. Risk alan ya lastik patlatma/düşme tehlikesi yaşıyor ya da yarış sonrası saniye cezasıyla podyumdan oluyor. Podyum mücadeleleri pistte değil, yarış bittikten sonra komiserler kurulunun odasında tescilleniyor.

Toprak Razgatlıoğlu’nun talihsizlikler silsilesi… Toprak’ın MotoGP uyum sürecinde ve Mandalika hafta sonunda sergilediği hırs takdire şayandı, ancak yarışın senaryosu tamamen aleyhine işledi. Büyük kazasına rağmen mücadele ruhunu yitirmemesiyle tebrik hak ediyor. Ciddi bir kaza atlatmasına rağmen pes etmeyip motoru kaldırarak yarışa dönmesi, onun WSBK'dan getirdiği o meşhur "savaşçı" ruhunu bir kez daha gösterdi. Kazanın ardından kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışırken bir de mekanik arıza yüzünden yolda kalması tam bir yıkım oldu. Toprak pistte kalabilseydi, önündekilerin yaşadığı lastik/tempo sorunlarından faydalanıp finişe kadar ciddi sıra toplayabilirdi.

Podyumu ise değerlendirmeye gerek yok. Nitekim, finiş çizgisine gelinirken stratejisini ve lastik yönetimini en "muhafazakar" ama akılcı yapanlar ödülünü aldı. Podyuma çıkan isimler, yarışın ilk yarısında kasten tempoyu düşürüp ön lastik basınçlarını ideal aralıkta tutarak ceza yememeyi başardılar. Şampiyonluk adayları bile saf hızlarından ziyade, güvenlik limitleri dahilinde kalarak yarışı tamamlamayı seçti. Bu da gerçek bir "yarış"tan ziyade, önceden adımları hesaplanmış bir finiş görme simülasyonuna dönüştü.

AYHANCAN GÜVEN’DEN AMERİKA’DA TARİHİ ZAFER!

Temsilcimiz Ayhancan Güven, ABD’de Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat’te zafere, büyük bir farkla ulaştı. Yarışa 7. sıradan başlarken, üst düzey performansıyla rakiplerini bir bir geçti. İkinci ile arasında 56.2 saniye farkıyla Indy 8 Saat tarihinin en farklı yarış galibiyetine aldı.

Tebrikler Ayhancan, seninle gurur duyuyoruz!