24-26 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşen Bakü şehir pistindeki Azerbaycan Grand Prix, adeta nefesleri kesen bir taktik savaşımına ve homojenleşen güç dengelerinin en keskin göstergesine sahne oldu.

George Russell (Mercedes) kusursuz çekiş ve savunma mühendisliğini gösterdi. Mercedes’in W17 şasisinin mekanik yol tutuşu ve düşük hızlı virajlardaki, özellikle Bakü’nün 90 derecelik dar dönemeçleri stabil ön ucu, Russell’a hafta sonu boyunca büyük avantaj sağladı. Sıralamalardaki dominant pole pozisyonunun ardından yarışta da lastik ısıtma penceresini ideal aralıkta tutmayı başardı. Özellikle son turlarda arkasında tükenmek bilmeyen bir Verstappen baskısı hissetmesine rağmen, Mercedes’in arka aks çekiş optimizasyonu sayesinde Red Bull’un DRS avantajına karşı ana düzlükte kusursuz bir savunma hattı ördü. Güç ünitesinin enerji dağılımını viraj çıkışlarında harika yöneterek aradaki minimal farkı damalı bayrağa kadar korumasını bildi. “1:38:02.143”

Max Verstappen (Red Bull Racing) eksik güç ünitesiyle stratosferik sürüş diye özetleyebiliriz. Red Bull RB22 paketinin bu hafta sonu yere basma kuvveti ayarlarını denerken yaşadığı denge problemleri ve sıralamadaki talihsizlikler Max'i 8. cebe mahkum etmişti. Ancak teknik ekibin yarış temposu için yaptığı kanat açı değişimleri ve uzun stint aşınmasını minimize eden süspansiyon geometrisi, Max'e hayat öpücüğü verdi. Verstappen, aerodinamik olarak dezavantajlı olduğu düzlük hızını, viraj apekslerinde rakiplerinden daha erken gaz açarak ve lastik termal bozulmasını minimumda tutarak telafi etti. Yarışın son bölümünde Russell'ın egzoz dibine kadar sokulup zaferi zorlaması, tamamen Red Bull'un lastik koruma mühendisliğinin ve pilotun frenaj hassasiyetinin bir başyapıtıydı. “+0.196s”

Isack Hadjar (Red Bull Racing) genç yeteneğin olgunluk sınavı. Red Bull’un genç yeteneği, Bakü gibi hata affetmeyen bir sokak pistinde ana takımdaki araç potansiyelini maksimum düzeyde piste yansıttı. Özellikle Red Bull'un arka üçlünün dengesizliğine karşı simülasyon verilerinden erken adapte olarak fren merkezi ayarlarını yarış içinde kusursuz optimize etti. Hadjar, önündeki kaoslardan ve kazalardan uzak durarak, temiz bir ilk stint geçirdi. Yüksek hızlı sektörlerde aracın salınımlarını harika sönümleyerek arkasından gelen Ferrari baskısına boyun eğmedi ve takıma çift podyum getiren kritik stratejik sürüşü hatasız tamamladı. “+10.704s”

Kardeş ülke başkenti Bakü’nün karakterine yakışır şekilde, şampiyona dengelerini altüst eden olaylar zinciri pazar gününe damgasını vurdu. Şampiyona lideri altın çocuk Kimi Antonelli’nin sıralamalardaki kazası ve yarış günündeki tırmanış mücadelesi padokta nefesleri keserken, yarışın kaderini Lando Norris'in mekanik arıza / kaza sebebiyle yarış dışı kalması belirledi. McLaren’in stratejik olarak üst sıraları zorladığı anda yaşanan bu kopuş, markalar ve pilotlar klasmanında hesapları tamamen değiştirdi. Kaosun, SC (Güvenlik Aracı) periyotlarının ve stratejik kumanda odası savaşlarının eksik olmadığı Bakü, 2026 sezonunun en akıl dolu mühendislik zaferlerinden birine sahne oldu.