Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Avustralya'dan ABD'ye gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait bazı parçaların, sevkiyat sırasında beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği ve Çin makamlarının eline geçtiği öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, söz konusu parçaların henüz ABD veya Avustralya'ya teslim edilmediğini belirtti.

Melis Karaca'nın haberine göre, sevkiyat kapsamında Avustralya ordusuna ait bir F-35'ten çıkarılan kokpit kanopisi ile silah bölmesi kapağının bulunduğu aktarıldı. UPS aracılığıyla taşındığı belirtilen parçaların, inceleme ve ihtiyaç halinde onarım ya da imha amacıyla mayıs sonunda ABD'ye gönderildiği kaydedildi.

Bilgilere göre sevkiyat önce Güney Kore'ye uğradı, ardından Hong Kong'a yöneldi. Bu güzergah değişikliğinin neden gerçekleştiği ve olayın bir hata mı yoksa kasıtlı bir işlem mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

Lockheed Martin üretimi parçaların, F-35'in düşük görünürlük kabiliyetinde rol oynayan radar soğurucu malzemeyle kaplandığı belirtildi.

"PARÇALAR ÇİN MAKAMLARININ ELİNDE"

Bloomberg'e bilgi veren iki kaynak, Çin hükümetinin söz konusu parçaları teslim aldığını ancak şimdiye kadar iade edilmediklerini öne sürdü.

Olayın gündeme gelmesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında ABD'de bulunduğu döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki en az iki komitenin de parçaların Çin'in eline geçiş sürecini araştırdığı aktarıldı.

Daha önce Politico, sevkiyatın beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiğini bildirmişti. Bloomberg'in haberinde ise taşımanın UPS tarafından gerçekleştirildiği, sevkiyatın Güney Kore'de durduğu ve parçaların Çin makamlarının kontrolüne geçtiği iddialarına yer verildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon, kullanılamaz durumdaki F-35 parçalarının taşınması sırasında yaşanan olaydan haberdar olduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığının, parçaların geri alınması ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için ilgili kurumlar ve savunma sanayisi şirketleriyle çalışma yürüttüğü bildirildi.

Ayrıca benzer bir olayın yeniden yaşanmaması amacıyla mevcut güvenlik uygulamalarının gözden geçirildiği ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Washington yönetiminin, Çin'in F-35 teknolojisine ilişkin bilgi edinme girişimlerinden uzun süredir endişe duyduğu ifade ediliyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışına ilişkin süreçte de Çin'in hassas uçak teknolojisine erişebileceği yönündeki kaygılar gündeme gelmişti.

ABD Kongresi'nde Suudi Arabistan'a F-35 satışına ilişkin değerlendirmelerde de benzer güvenlik endişelerinin dile getirildiği aktarıldı.

AVUSTRALYA DA SORUŞTURUYOR

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, olayın ülkesini ilgilendiren tüm boyutlarının incelendiğini açıkladı. Marles, Avustralya'nın F-35 programındaki rolüne ve Lockheed Martin üzerinden yürütülen sürece duyulan güvenin devam ettiğini belirtti.

Lockheed Martin ise taşıma yöntemlerinin ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlendiğini ve taşıyıcının hükümetin oluşturduğu kriterler doğrultusunda seçildiğini bildirdi. Şirket, sevkiyatı gerçekleştiren taşıyıcının adını açıklamazken denetim süreçlerinin güçlendirilmesi ve benzer durumların önlenmesi için tedbirler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

KONGRE KOMİTELERİ İNCELEME YÜRÜTÜYOR

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nin 23 Haziran'daki kapalı F-35 oturumunda, program yetkililerinin parçaların geri alınmasını umduklarını ifade ettiği belirtildi.

Olayın ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ile Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından da ele alındığı aktarıldı. Silahlı Hizmetler Komitesi Sözcüsü Heather Vaughan, komitenin olaydan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili birden fazla bilgilendirme aldığını söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Hava-Kara Alt Komitesi Sözcüsü Dave Vasquez de alt komitenin olayla ilgili inceleme yürüttüğünü açıkladı.

Yaklaşık 20 ülkenin envanterinde bulunan F-35, gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor. Avustralya ise Hint-Pasifik bölgesindeki F-35 uçaklarının bakım faaliyetleri ve parça tedarikinde önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.