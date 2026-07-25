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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından F-16 uçakları ile Karadeniz’in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Karadeniz semalarına atılan çelik imza' notuyla yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Balıkesir) tarafından F-16 uçaklarımız ile Karadeniz’in batısında 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi" denildi. Paylaşımda, eğitim uçuşundan görüntüler yer aldı.