Tayvan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 'F-16' tipi savaş uçağının adanın doğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

Uçağın pilotu Yüzbaşı Hsin’in kaza öncesinde fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı tahmin ediliyor. Tayvan lideri Lai Ching-te, pilotun bulunması ve kazanın nedeninin titizlikle araştırılması için ilgili tüm birimlere tam yetki verdi.

Havacılık birimleri, sahil güvenlik ve balıkçı teknelerinin de katılımıyla Fengbin sahilinin yaklaşık 10 deniz mili açığında yürütülen çalışmalarda, gece şartlarına rağmen pilotun izine rastlanmaya çalışılıyor.