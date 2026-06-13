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2018 yılında birlikte olmaya başlayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl oğulları Can'ı kucaklarına alan çift, evliliklerini göz önünde yaşamamayı tercih etmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanma kararı aldı.

Boşanma sürecinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mola, ayrılığın karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can'dır. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık sonrası dostane ilişkilerini sürdüren eski eşlerin, çocukları için ortak bir iletişim kurmaya özen gösterdiği biliniyor.

Öte yandan magazin kulislerinde konuşulan yeni bir iddiaya göre Ezgi Mola'nın kalbi yeniden boş değil. İddialarda, ünlü oyuncunun, sanatçı Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara göre ikili, Tarkan'ın ocak ayında Volkswagen Arena'da verdiği konser sırasında tanıştı. Tanışmanın ardından görüşmeye devam eden çiftin, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.