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Kaynak: ANKA

Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen 8’er yıllık hapis cezası ve tahliye kararına tepki gösteren Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Adalet Bakanlığı önündeki eyleminin 3’üncü gününde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

EZGİ APARTMANI KARARINA KARŞI EYLEMİNİN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklara verilen 8'er yıllık hapis cezası ve tahliye kararını protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde eylemine devam ediyor.

Eyleminin 3'üncü gününde olan Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi. Kaya, Ezgi Apartmanı'nda bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını da gösterdi.

Taşıdığı dövizlerde, "Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?", "Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı?" ve "6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek?" ifadeleri yer aldı.

"BENİM AKLIM, KALBİM, VİCDANIM ALMIYOR"

Kaya'nın eylemine belirli aralıklarla yurttaşlar da destek vermeye devam ediyor. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pastane yöneticileriyle olan fotoğrafının yere konulmasına izin verilmediğini belirtti.

Gözyaşları eşliğinde konuşan Kaya, depremde Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, eniştesini ve 9 aylık yeğenini kaybettiğini söyledi.

Yakınlarının fotoğraflarını yere koymasında ise herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Kaya, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Depremin üzerinden 1314 gün geçtiğini belirten Kaya, "Benim aklım almıyor, kalbim, vicdanım almıyor. Sizin nasıl alıyor. Bana ithamda bulunuyorlar 'amacın farklı' diye, amacınız batsın." dedi.

Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında verilen karara ilişkin tepkisini sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini bir kez daha dile getirdi. Kaya'nın Adalet Bakanlığı önündeki eylemi, sanıklara verilen hapis cezaları ve tahliye kararına yönelik protestoyla 3'üncü gününde devam ediyor.