Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada verilen tahliye kararları, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden oldu.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, tepkisini dile getirmek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Kararın hukuka uygun olmadığını savunan Kaya, davanın yakından takip edilmesini talep ettiğini belirterek, savcılığın “olası kast” yönünde mütalaa verdiği bir dosyada 8 yıllık cezanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kaya, konuyla ilgili görüşmesinde talebinin Adalet Bakanı'na iletileceğinin kendisine bildirildiğini ifade etti.