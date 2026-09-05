Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu

Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan tarihi Pınarlı Merkez Camii’nde çıkan ve lojmana da sıçrayarak yapıyı kullanılamaz hale getiren yangının detayları ortaya çıktı. Ezan okunduğu sırada ahşap minarede başlayan alevlerin, kısa sürede tüm camiyi sardığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 1

Artvin’in Şavşat ilçesindeki 95 yıllık Pınarlı Merkez Camii'nde çıkan yangının, yatsı ezanı okunduğu sırada ahşap minarede başladığı, hızla büyüyen alevlerin namaz kılınan alana, ardından da bitişikteki lojmana sıçradığı ortaya çıktı. Köylüler ise kullanılamaz hale gelen caminin eski fotoğraflarını sanal medyadan paylaşarak çok üzgün olduklarını belirtti.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 2

Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde dün yatsı ezanı okunduğu sırada 1931 yılında ahşaptan inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minare ve camiyi sararken, yangın camii bitişiğindeki lojmana da sıçradı.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 3

Köy halkı, alevleri söndürmek için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, ekiplerden bilgi alarak, köy halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 4

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, caminin yangından önceki görsellerini sanal medyada paylaşan vatandaşlar, çok üzgün olduklarını ifade etti. Cami ve lojmanının kullanılamaz hale geldiği yangının neden olduğu hasar da görüntülendi. Yangının, yatsı ezanı okunduğu sırada ahşap minarede başladığı, hızla büyüyen alevlerin namaz kılınan bölüme, ardından da bitişikteki lojmana sıçradığı ortaya çıktı.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 5

Yangını gözyaşları içerisinde izlediklerini anlatan köy sakinlerinden İbrahim Aydın, “Yatsı ezanı okunuyordu. Minarenin tepesinde bir ateş gördük. İlk anda ne olduğunu anlayamadık. Ardından alevler büyümeye ve camiyi sarmaya başladı.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 6

En acısı da bugün bu tarihi camimizde cuma namazımızı kılmış olmamızdı. Kim bilebilirdi ki o namaz, bu camide kıldığımız son cuma namazımız olacak. Son cumamızı kıldık, akşam da camimizin yanışını izledik. Yıllardır ezan sesi duyduğumuz, dedelerimizin, babalarımızın ibadet ettiği, çocuklarımızın Kur’an öğrendiği camimizin gözlerimizin önünde yanışını izlemek tarif edilecek bir duygu değil. Bütün köyümüz çok üzgün. İnşallah birlik içerisinde camimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 7
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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 8
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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 9
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Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu - Resim: 10
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