Ezen sesine alevler karıştı: Tarihi camideki yangının detayları belli oldu

En acısı da bugün bu tarihi camimizde cuma namazımızı kılmış olmamızdı. Kim bilebilirdi ki o namaz, bu camide kıldığımız son cuma namazımız olacak. Son cumamızı kıldık, akşam da camimizin yanışını izledik. Yıllardır ezan sesi duyduğumuz, dedelerimizin, babalarımızın ibadet ettiği, çocuklarımızın Kur’an öğrendiği camimizin gözlerimizin önünde yanışını izlemek tarif edilecek bir duygu değil. Bütün köyümüz çok üzgün. İnşallah birlik içerisinde camimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.