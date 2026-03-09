Görgü tanıklarının iddiasına göre alkollü olduğu öne sürülen oyuncu, yürüyüşe katılan kadınlara sözlü sataşmalarda bulunarak gerginlik yarattı.

SARHOŞ OLDUĞU SÖYLENİYOR

Birçok kişinin Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla tanıdığı Bayraktar, geçmişte de benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. Bu kez ise kadınların 8 Mart yürüyüşü sırasında ortaya çıkarak kalabalığa müdahale etmeye çalıştığı öne sürüldü.

İddialara göre oyuncu, yürüyüşe katılan kadınlara yönelik sözlü ifadeler kullanarak ortamı provoke etmeye çalıştı. Çevrede bulunanların aktardığına göre Bayraktar’ın sarhoş olduğu da öne sürüldü.

OYUNCU İLE POLİS ARASINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Durumu fark eden polis ekipleri kısa sürede olay yerine müdahale etti. Müdahale sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Oyuncunun davranışları hem yürüyüş alanında bulunan kişilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.