Küresel piyasalarda gözler, Washington ve Tahran hattından gelen diplomatik sinyallere kilitlenmiş durumda.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in "İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşmaya çok yakınız" çıkışına, Tahran cenahından "Mutabakat metni henüz tamamlanmadı" şeklinde temkinli ve bürokratik bir yanıt gelse de piyasalar beklentileri çoktan satın almaya başladı.

Uzun yıllardır küresel hafızada "İran" meselesi, ağır ekonomik ambargolar ve yaptırımlar anlamına geliyordu.

Unutmayın bu yaptırımlar; küresel pazarda daha az petrol arzı, daralan bir ihracat koridoru ve kaçınılmaz olarak tırmanan enerji fiyatları demek.

Eğer taraflar gerçekten el sıkışır ve İran petrolü serbest kalır ve dünya piyasalarına güçlü bir şekilde geri dönerse; sadece fiziki arz artmakla kalmaz, piyasanın psikolojisi de kökten değişir.

Finansal piyasalar yalnızca bugünü değil, gelecekte sisteme akacak petrolün potansiyelini de fiyatlamaya başlar.

Bu arada İşin bir de jeopolitik psikoloji boyutu var.

Yıllardır Orta Doğu’da devam eden çatışmalar, petrolün varil fiyatına büyük bir "risk primi" ekliyordu.

Dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali bile küresel piyasaların tansiyonunu yükseltiyordu.

Olası bir Tahran-Washington uzlaşısı, işte bu kronik risk primini ciddi oranda etkileyecektir.

Petrolün ucuzlaması ise sadece akaryakıt fiyatlarını etkilemeyecek.

Sonuçta; petrol pahalıysa nakliye pahalı, nakliye pahalıysa üretim maliyetli ve nihayetinde market rafına gelen her ürün pahalı.

Petroldeki her rahatlama, uzun süredir enflasyonla savaşan merkez bankalarına derin bir nefes aldıracak.

Ancak aynı şeyi Türkiye için söylemek zor.

Çünkü Türkiye’nin kendine has ekonomik sorunları var.

Mevcut yüksek vergi yapısı, katı üretim maliyetleri ve hepsinden önemlisi döviz kurundaki kronik oynaklık, küresel düşüşlerin iç piyasada akaryakıt pompasına yansımasının önünde devasa bir engel.

Dünyada petrol fiyatları düşse bile, döviz kurundaki yukarı yönlü en ufak bir dalgalanma bu avantajı saniyeler içinde yok ediyor ve yeni zamları tetikliyor.

Üstelik “mutlak butlan” gibi iç siyasi belirsizlikler, ülkenin risk primi (CDS) konusunu zirvede tutan yapısal faktörlerin başında gelirken.

Özetle, küresel ölçekteki bu yumuşamanın nimetlerinden, kendi iç risklerimiz ve yapısal sorunlarımız nedeniyle yararlanma ihtimalimiz çok düşük.

Gelelim finansal sistemin kadim güvenli limanı olan altın tarafına.

Klasik ve sığ piyasa ezberi der ki: "Jeopolitik riskler azalıp sular durulursa, altın fiyatları çakılır."

Ancak bugünün karmaşık küresel finansal düzleminde bu yaklaşım hükmünü tamamen yitirdi.

Yeni dönemde altın fiyatlaması, gücünü birbirinden farklı üç ana motordan alan stratejik bir mekanizmaya dönüştü.

İlk motor olan jeopolitik sakinleşmeye bağlı kısa vadeli çözülmeler ve kâr satışları zaten geçmiş aylarda yaşandı ve piyasa bu riski büyük oranda bünyesinde sindirdi; yani buradan yeni bir çöküş beklemek saflık olur.

İkinci ve asıl büyük motor ise küresel para politikaları.

Unutmayın İran-ABD normalleşmesi ile düşen enerji fiyatları küresel enflasyonu önemli ölçüde geriletecek.

Enflasyonun düşmesi ise başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne tekrar dönmelerini beraberinde getirecek.

İşte altının asıl büyük hikayesi tam olarak bu noktada başlayacak.

Çünkü altın sadece "jeopolitik korku" ile değil, aynı zamanda bollaşan "likidite ve gevşeyen faiz rejimi" ile beslenen enstrüman.

Üçüncü motor ise doğu bloku başta olmak üzere küresel merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltmak için yürüttüğü stratejik rezerv çeşitlendirmesi konusu.

Merkez bankalarının bu kalıcı ve kurumsal talebi, altın fiyatlarının altına adeta beton bir zemin dökerek sert düşüşleri sınırlandırıyor.

Bu üç dinamik altını, sadece kriz dönemlerinde sığınılan geçici bir sığınak olmaktan çıkarıp, küresel likiditenin yön değiştirdiği dönemlerde ana trendi belirleyen stratejik bir yatırım enstrümanına dönüştürüyor.

Kısa vadeli dalgalanmalar ve kâr realizasyonları yaşansa da orta ve uzun vadede altının önünde yeni bir yükseliş fazı açılıyor.

Bu senaryoda fiyatlama patikası kademeli ve istikrarlı olacaktır.

Bana göre ilk istasyon 5 bin dolar psikolojik sınırının test edilmesi ve bu seviyenin aşılması olacak.

Ardından kritik 5 bin 500 dolar eşiği zorlanmaya başlanacak.

Bu teknik seviyenin kırılması yükseliş trendini geometrik olarak hızlandıracaktır.

Küresel likidite bolluğunun zirve yaptığı ve merkez bankası talebinin taban oluşturduğu bu yeni finansal mimaride, orta-uzun vadeli 7 bin dolar hedefi kaçınılmaz bir destinasyon olarak karşımıza çıkacaktır.

Evet henüz masada ıslak imzalı resmi bir anlaşma yok ama tarafların diplomatik olarak birbirine eskisinden daha yakın olduğu görüntüsü bile önemli bir kaldıraç.

Dolayısıyla piyasalar bu ihtimali satın almaya başladı.

Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek her olumlu ya da olumsuz açıklama, petrol fiyatlarından altına, döviz kurlarından küresel borsalara kadar geniş bir yelpazede sert dalgalanmalar yaratabilir.

Ve bu diplomatik süreç gerçekten adil bir mutabakatla neticelenirse, bunun kazananı sadece masada el sıkışan Washington ya da ekonomik bir nefes alan Tahran olmayacak.

Kazanan, küresel ekonominin ta kendisi olacak.

Tabii bu küresel rüzgarı arkasına almayı başarmış, ev ödevini doğru yapmış ve yapısal risklerini azaltmış ülkelerden bahsediyorum

Anlayan anlamıştır...