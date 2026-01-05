Ankara'da ezber bozan bir boşanma davası gerçekleşti. 10 yıl evli kaldığı eşinden boşandıktan sonra nafaka ödemek zorunda kalan Şengül Öz, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Öz, boşandıktan 3 yıl sonra eski eşi tarafından açılan dava sonucunda iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldığını söyledi.

'NAFAKA DAVASINDA EKONOMİK DURUMUMUN DEĞERLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Öz, yaşam standartlarının aşağısında bir evde yaşadığını ve annesinin engelli maaşıyla geçindiklerini fakat annesinin vefatından sonra hiç bir maddi geliri olmadığı için çocuklarının vekaletini babalarına verdiğini belirtti.

"Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var. Ben yaşam standartları altında olan bir evde oturuyorum. Bu evde oturmama rağmen ben bu 12 bin lira nafakayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek ve hiçbir mal varlığım da yok. Eşimin durumu da gerçekten iyi. Kendimi gelecek kaygı içinde hissediyorum. Sağlık problemlerim çıkmaya başladı, bu durum hayat kalitemi düşürüyor. Kimseyi suçlamıyorum sadece gerçek yaşam şartlarımın incelenmesini istiyorum" dedi.

'NAFAKAYI BANA VERSİN, ÇOCUKLARIMA BAKARIM'

Devlet yardımları ile hayatını sürdürmeye çalıştığını belirten Öz, sağlık sorunları sebebiyle tam anlamıyla çalışamadığını belirtti.

Nafakanın kendisine verildiği takdirde çocuklarına bakabileceğini belirten Öz,

"Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. 10 Yıl evli kaldım ve 2 çocuğum oldu, birisi Atipik Otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk, aramızda geçimsizlik vardı. Biz dedik ki o zaman boşanalım. Anlaşmalı boşanmamıza göre birbirimizden herhangi bir şey talep etmedik. Hiçbir şey talep etmeden sadece eşyamdan birkaçını alıp çıktım ve anneannemle yaşamaya başladım. Yetkililere sesleniyorum, bu konunun iyice araştırılmasını istiyorum. Çünkü benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Maddi durumum iyi olmadığı için çocuklarımın velayetini babaya verdim. Yaşadığım bu evde çocuklarıma bakamam. O zaman baba çocuklarınım velayetlerini bana versin. Ben de güzel bir eve geçeyim. Ben çocuklarımı çok seviyorum, çocuklarıma annelik de yaparım. Her zaman onların yanındayım. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum" diye konuştu.