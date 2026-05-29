Kahramanmaraş’ta kebapçı Doğan Gündeş, kız arkadaşı güzellik uzmanı 27 yaşındaki Rabia Parlak’ı ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kebap buketi yaptırdı. Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği kız evinde kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak’a 'Kebapçının kız istemesi böyle olur' diyerek kebap buketini verdi. Doğan Gündeş daha sonra Rabia Parlak’ın başına gül yaprakları attı. Rabia Parlak ise kebap buketini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip Gündeş’e teşekkür etti. O anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.