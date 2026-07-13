Güne zinde başlamak ve gün boyu ferah kalabilmek için sabah rutinlerimizin vazgeçilmez parçası olan deodorant kullanımı hakkında bilinen tüm doğrular değişiyor. Çoğumuz banyodan sonra veya sabah giyinirken koltuk altımıza deodorant sıkıp evden çıkıyoruz. Ancak dermatologlar ve uzmanlar, bu alışkanlığın ürünün etkisini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Deodoranttan maksimum verim almanın sırrı, onu sabah değil, gece yatmadan önce kullanmaktan geçiyor.
Ezber bozan gerçek: Meğer deodorantı sabah değil, gece sıkmak gerekiyormuş
Yıllardır sabah evden çıkmadan önce deodorant sıkmayı bir alışkanlık haline getirdiyseniz, aslında yanlış yapıyor olabilirsiniz. Uzmanlar, maksimum koruma için deodorantın gece yatmadan önce temiz tene uygulanması gerektiği konusunda uyarıyor.Züleyha Öncü
Peki, bu değişimin sebebi ne? Cevap, vücudumuzun biyolojik saatinde ve ter bezlerimizin çalışma mekanizmasında saklı. Gece saatlerinde vücut sıcaklığımız düşer, metabolizmamız yavaşlar ve buna bağlı olarak ter bezlerimiz çok daha az aktif hale gelir.
Deodorantı gece yatmadan önce temiz ve kuru bir tene uyguladığınızda, ürünün içeriğindeki aktif bileşenler ter kanallarına ve gözeneklere çok daha rahat nüfuz eder. Gece boyu terleme minimum düzeyde olduğu için, ürün teninizden akıp gitmez ve gözenekler tarafından tamamen emilir.
Gece boyunca gözeneklere iyice yerleşen deodorant, ter bezlerini bloke ederek ertesi gün uyandığınızda ve hatta sabah duş aldığınızda bile etkisini korumaya devam eder. Sabah uyandığınızda ter bezleriniz yeniden aktifleştiğinde, gece uygulanan koruma kalkanı zaten görevini yapmaya hazır durumdadır. Sabah evden çıkarken aceleyle sıkılan deodorant ise aktifleşen ter bezleri yüzünden yüzeyde kalır ve terle birlikte kolayca akıp gider.
ÖNEMLİ NOT
Bu yöntemi denerken cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun. Gece yatmadan önce alacağınız hafif bir duşun ardından iyice kuruladığınız koltuk altınıza deodorantınızı uygulayın ve uyku evresinde ürünün mucizesini göstermesine izin verin. Sabah uyandığınızda gün boyu süren kuruluğun ve ferahlığın farkını göreceksiniz.