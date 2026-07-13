Ezber bozan gerçek: Meğer deodorantı sabah değil, gece sıkmak gerekiyormuş

Güne zinde başlamak ve gün boyu ferah kalabilmek için sabah rutinlerimizin vazgeçilmez parçası olan deodorant kullanımı hakkında bilinen tüm doğrular değişiyor. Çoğumuz banyodan sonra veya sabah giyinirken koltuk altımıza deodorant sıkıp evden çıkıyoruz. Ancak dermatologlar ve uzmanlar, bu alışkanlığın ürünün etkisini büyük ölçüde azalttığını belirtiyor. Deodoranttan maksimum verim almanın sırrı, onu sabah değil, gece yatmadan önce kullanmaktan geçiyor.