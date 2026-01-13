YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Halep’te yaşanan gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup toplantısına herkes gibi biz de dikkat kesildik. Önce, grup toplantısının bugünkü havasını kısaca analiz edelim;

Daha önceki grup toplantılarına kıyasla bugün MHP’de sanki bir matem havası vardı. Hareketin lideri, bağırarak yaptığı tonlamaları düşük ve az sayıda tuttu. Grubuna el hareketiyle yaptığı “ayağa fırlayın talimatını” hiç vermedi. Hâl böyle olunca, MHP’li mebuslar ve toplantıyı izlemeye gelenler, sık sık ayağa kalkıp, avuçları patlarcasına hareketin liderini alkışlama mutluluğundan mahrum kaldılar! Bir kez bile ayağa fırlayamadılar. Toplantının genelinde alkışlar da cılızdı…

Tayyip Erdoğan ile bölüştüğü rol gereği, -iç kamuoyunun gazının alınması için- hareketin lideri yine ABD Başkanı Trump’a yüksek perdeden saydırdı. Ha!.. Bu arada demokrasiden de dem vurmayı ihmal etmedi. Hareketin lideri, yıllardır partisinde demokratik yollardan karşısında aday olanlara, onu eleştirenlere yaptığı zulmü, uygulattığı şiddeti, ayak oyunlarını unutmuş gibiydi. Hele, ayak takımına talimat verip dövdürttüğü gazetecileri de hiç hatırlamıyordu!

Hareketin lideri, Suriye’de olup bitenler ve Türkiye için formatlanan “çözüm süreci” faslına gelince yine PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a bağlılık bildirdi. Bebek katilinin adını geçirdiği her satırda yine “Kurucu önder” dedi.

Şimdi geliyorum, bugünkü MHP grup toplantısının can evine;

“Bahçeli, PKK/SDG’nin de Ankara’da masaya oturtulacağının sinyalini” nasıl mı verdi?

Hatırlayın! Aynı hareketin lideri, yıllarca AKP’nin “çözüm süreçleri”ne en şiddetli muhalefeti yapmamış mıydı? Ve hatta, aynı hareketin lideri, miting meydanlarında Abdullah Öcalan’ı asması için Tayyip Erdoğan’a yağlı urgan atmamış mıydı? Sonra da bebek katilini Gazi Meclis’e davet edip ona meşruiyet kazandırmamış mıydı?

Bu kadarcık kısa hatırlatma yeterlidir umarım…

Demek ki; şimdi benzeri bir çark PKK’nın SDG yapılanması için yürürlüğe konulacak. Hareketin lideri bugün ne dedi?

“Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini içine alan çatışmalar her açıdan düşündürücüdür. SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa, arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ayaküstü bunları satmıştır. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG ve YPG'nin akıbeti de aynı olmalıdır.

Bizim için geçerli olan İmralı'nın 27 Şubat çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir. SDG ve YPG bundan bağımsız değildir, olması da mümkün değildir. Özellikle Mazlum Abdi denen terörist siyonizmin yandaşıdır, İsrail'in kuklasıdır.

PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir.”

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, terörist Mazlum Abdi’nin “manevi evladı” olduğunu söylerdi. O zaman, hareketin lideri “kurucu önder”ine söylesin; Abdi’yi evlatlıktan reddettiği bütün dünyaya açıklansın.

Şimdi, hareketin liderinin şu sözlerinin üzerine hepinizi derin derin düşünmeye davet ediyorum:

“SDG/YPG’nin Ankara’ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail’in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Türkiye Cumhuriyeti böylesi bir zillete nasıl onay verecektir? Muhatap bellidir, PKK’nın kurucu önderinden başkası asla değildir.”

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, bir gün Meclis grup toplantısında elleriyle havaya şaplaklar sallayıp Mazlum Abdi’yi Gazi Meclis’e davet ederse kimse şaşırmasın. Demedi demeyin!

Ha, birde unutmadan ekleyim;

Havada sanki, Abdullah Öcalan’ın görevden alınıp emekliye sevk edileceği gibi bir koku var!