İngiltere Premier Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Tottenham, sahasında Brighton & Hove Albion’u konuk etti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tottenham, mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı ve ateş hattına geriledi.

TOTTENHAM SON ANLARDA YIKILDI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Pedro Porro’nun golüyle öne geçen Tottenham’a, Brighton’ın Japon yıldızı Kaoru Mitoma ilk yarının son anlarında yanıt verdi ve devre 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 77. dakikasında Xavi Simons’un golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, galibiyeti koruyamadı. Brighton’da Georginio Rutter, 90+5. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ferdi böylece bu sezon kulüp formasıyla 37. maçına çıkmış oldu.

DE ZERBI DE ÇARE OLAMADI

Sezona Thomas Frank yönetiminde başlayan Tottenham, şubat ayında teknik direktör değişikliğine giderek Igor Tudor’u göreve getirmişti. Ancak Tudor yönetiminde Premier Lig’de 5 maçta sadece 1 puan alınmasının ardından takımın başına Roberto De Zerbi getirildi.

46 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 2 maçta da galibiyet alamayan Tottenham, bu süreçte yalnızca 1 puan toplayabildi. Londra ekibi, geçtiğimiz hafta Sunderland deplasmanından da mağlubiyetle ayrılmıştı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Bu beraberliğin ardından Tottenham puanını 31’e, Brighton ise 47’ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Wolverhampton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise sahasında Chelsea’yi ağırlayacak.