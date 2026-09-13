Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü kaza yaptı.
Metro Turizm'e ait 23 AFA 634 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayarak Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE OTOBÜSÜ SARDI
Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Ekipler gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.