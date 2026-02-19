İstanbul Eyüpsultan'da hareket halindeki bir TIR sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle yandı. Şoför durumu fark ederek araçtan inerek canını son anda kurtardı.

Yangın, Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde saat 07.00 sıralarında oldu. Edinilen bilgiye göre, Serdar Demir'in kullandığı TIR'ın sağ tarafından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. TIR, kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın alev alev yandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan, TIR'ın kupasının kullanılmaz hale geldiği görüldü.

'KENDİMİ ANCA KURTARDIM'

TIR şoförü Serdar Demir, "Aracın sağ tarafından bir anda yangın çıkmaya başladı. Ben de yolu kapatmamak için ortada durdum. Kendimi bir dakika içerisinde dışarı atmasam belki ben de yanabilirdim. Kendimi anca kurtarabildim. Yangını da sonradan fark ettim. Sağ taraftan yanmaya başlayınca ben direk durdum. Neden çıktı anlamadım" şeklinde konuştu.

Yangın nedeniyle Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.