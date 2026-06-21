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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Ağaçlı sahilinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar, deniz kenarında askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, şüpheli cisim üzerinde inceleme başlatıldı.

Olayı ihbar eden vatandaşlardan Tekin Pehlivan, sahilde oturdukları sırada kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim gördüklerini belirterek, ilk etapta bunun füze ya da torpil benzeri bir mühimmat olabileceğini düşündüklerini söyledi.

İNCELEME İÇİN LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından söz konusu mühimmat muhafaza altına alınarak kriminal laboratuvara götürüldü.

Sahilde bulunan bir esnaf ise çocukların denize girdiği sırada cismi fark ettiğini ve yetkililere haber verilmesiyle ekiplerin hızla bölgeye geldiğini ifade etti.

Yetkililer, mühimmatın türü ve kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.