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Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimleri 3. tur oylama tamamlandı. Oylamanın ilk 2 turunda CHP adayı Cafer Parlak 21 oy, AK Parti adayı Muhammet Çakır 15 oy almıştı. 3. tur oylamada 3 CHP'li üye tercihini Muhammet Çakır'dan yana kullandı. 3. turda Cafer Parlak diğer 2 tura göre 3 oy az aldı. Oylama sonuçları şöyle:

1. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 21 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 15 OY

GEÇERSİZ: 1 OY

2. tur oylama tamamlandı. 2. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 21 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 16 OY

3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 3. tur oylamaya geçildi.

3. tur oylama tamamlandı. 3. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 18 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 18 OY

GEÇERSİZ SAYILAN: 1 OY

3. tur oylamada Muhammet Çakır adına yazılı olan bir oyun geçersiz sayılması sonrası mecliste tartışma yaşandı. Meclis Başkan vekili oylama sonuçlarını 18-17 Cafer Parlak lehine tescil ederken 1 oyun geçersiz sayılmasına karar verdi. Oylamada 4. tura geçilecek

BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİM SÜRECİ

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimleri gerçekleştiriliyor. AK Parti-MHP'nin adayı Muhammet Çakır, CHP grubunun adayı ise Cafer Parlak oldu. Belediye Başkan Vekilliği seçimleri gerçekleştiriliyor.

Oylamaya geçilmeden önce partiler tarafından verilen itiraz ve önergeler dinlendi ve okundu. CHP ve AK Parti adaylarının yarışacağı seçimde, MHP'nin de gözlemci bulundurmasına karar verildi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP’DE

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi öncesinde siyasi dengeler de öne çıkıyor. Belediye meclisinde CHP’nin 22 üyesi bulunurken Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 14 olarak belirtiliyor.

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