Eyüpsultan’da korku dolu anlar: Görenler gözlerine inanamadı... Toprağın altından 100 yıllık mühimmat çıktı

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Çetin Uzun, "Doğalgaz çalışmaları yapılıyordu. Bu çalışmalar yapılırken ekipteki arkadaşlar bir metal cisme rastladılar. Bundan şüphelendiler. Patlayıcı bir şey olduğundan şüphelendiler. Emniyet güçlerine haber verdiler. Ekipler kısa sürede geldiler. Kısa bir süre sonra çok uzun yıllardan kalma bir havan mermisine benzer patlayıcı bulundu. Yaklaşık 100 yıl öncesine ait olduğunu söyleniliyordu. Götürdüler. Belki de bir facia önlendi" dedi.