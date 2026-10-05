İstanbul Eyüpsultan'da yediemin icra deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz semtinde bulunan bir yediemin icra deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polsi ekipleri sevk edildi.Kaynak: DHA
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Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çkıtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın kısa sürede büyürken, içinde lastikler, sıralar gibi malzemelerin bulunduğu depodan alevler yükseldi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Yangın ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
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