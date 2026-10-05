Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Eyüpsultan’da icra deposunda yangın:

Eyüpsultan’da icra deposunda yangın:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz semtinde bulunan bir yediemin icra deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polsi ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 1

İstanbul Eyüpsultan'da yediemin icra deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.

1 6
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 2

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çkıtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 6
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 3

Yangın kısa sürede büyürken, içinde lastikler, sıralar gibi malzemelerin bulunduğu depodan alevler yükseldi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

3 6
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 4

Yangın ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasar meydana gelirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

4 6
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 5
5 6
Eyüpsultan’da icra deposunda yangın: - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro