Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 MMB 914 plakalı hafif ticari araç ile 34 EGY 295 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken jandarma ekipleri bölgede önlem alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.