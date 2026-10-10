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Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin dördüncü turunda CHP ve YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak 19 oy alarak kazandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, belediye başkan vekilliği seçimi bugün gerçekleştirildi. Seçim günü çok sayıda polis ve TOMA’lar belediye binası çevresine konuşlandı, gazeteciler belediye binasına alınmadı.

CHP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddialarıyla 6 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özmen, görevden uzaklaştırılırken, İstanbul Valiliği'nin kararıyla Eyüpsultan Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçmek üzere bugün sandık başına giderken çok sayıda polis ve TOMA’lar belediye binası çevresine konuşlandı. Gazeteciler belediye binasına alınmadı.

OY SONUÇLARI BELLİ OLDU

1. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 21 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 15 OY

GEÇERSİZ: 1 OY

2. tur oylama tamamlandı. 2. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 21 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 16 OY

3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 3. tur oylamaya geçildi.

3. tur oylama tamamlandı. 3. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 18 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 18 OY

GEÇERSİZ SAYILAN: 1 OY

4. tur oylama tamamlandı. 4. tur sonuçları şöyle:

CHP / YENİ PARTİ ADAYI CAFER PARLAK: 19 OY

AK PARTİ MHP ADAYI MUHAMMET ÇAKIR: 16 OY

Dördüncü turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy aldı. AK Parti'nin ada Muhammed Çakır da 16 oy aldı. 2 de geçersiz oy sayıldı. Alınan sonuçlara göre Cafer Parlak Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.