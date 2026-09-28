Eyüpsultan Camii'nde çıkan kavgada silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.(38) gözaltına alındı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında korku dolu anlar: Silahlar peş peşe patladı - Resim : 2

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.