Trendyol Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Emre Akbaba’nın fibula kemiğinde kırık oluştuğunu açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, durumu şu sözlerle duyurdu:

"Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."