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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Eyüpspor, dikkat çeken bir transfer hamlesine imza attı. İstanbul ekibi, Atletico Madrid forması giyen Rumen kaleci Horatiu Moldovan’ı renklerine bağladı.

KALEYE TECRÜBELİ İSİM

28 yaşındaki kaleci, Avrupa tecrübesiyle dikkat çekerken Eyüpspor’un kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

ATLETİCO’DAN SÜPER LİG’E

İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid’den transfer edilen Moldovan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Süper Lig’de forma giyecek.

REKABET ARTACAK

Bu transferle birlikte Eyüpspor’da kaleci rekabetinin yükselmesi beklenirken, teknik heyetin yeni sezonda kaleyi kime emanet edeceği merak konusu oldu.

Eyüpspor’un bu hamlesi, Süper Lig’de yeni sezon öncesi dikkat çeken transferlerden biri olarak öne çıktı.