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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, dün teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi ise kısa sürede belli oldu.

TFF 1. Lig temsilcisi Kayserispor, yeni sezon öncesi teknik ve idari kadrosunda önemli değişikliklere imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük görevine 58 yaşındaki Atila Gerin'i getirdi.

TAKIM ATİLA GERİN'E EMANET

Salim Manav'ın haberine göre, son olarak Eyüpspor'u çalıştıran deneyimli teknik adamın, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atarak görevine başlaması bekleniyor.

YÖNETİM KADROSU DA ŞEKİLLENDİ

Kayserispor'da sportif direktörlük görevine Seyit İçgül atanırken, kulübün eski futbolcularından İlhan Parlak ise A Takım ve Altyapı Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde yaptığı bu atamalarla hem teknik hem de idari yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış oldu.