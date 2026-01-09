Eyüpspor, Avusturya ekiplerinden LASK’dan Lenny Pintor’u transfer ederken, Romanya’nın Petrolul Ploiești Kulübü’nden Denis Razvan Radu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte Eyüpspor'un Denis Razvan Radu açıklaması:

"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Denis Razvan Radu!

ikas Eyüpspor’umuz, Romanya’nın Petrolul Ploiești Kulübü’nden Denis Razvan Radu’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni transferimiz Denis Razvan Radu’ya Semt-i Mukaddes’e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Bir diğer transfer Lenny Pintor açıklaması:

"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Lenny Pintor!

ikas Eyüpspor’umuz, Avusturya’nın LASK Linz Kulübü’nden Lenny Pintor’u 1,5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme ile kadrosuna kattı.

Yeni transferimiz Lenny Pintor’a Semt-i Mukaddes’e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

DRAGUŞ'LA YOLLAR AYRILDI

Eyüpspor'un Draguş açıklaması:

"Teşekkürler Denis Drăguș!

Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Denis Drăguș’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."