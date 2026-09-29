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Kaynak: Haber Merkezi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüp, Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

MUSTAFA DALCI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Eyüpspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz.”

Böylece Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.