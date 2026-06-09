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Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörü Atila Gerin'le yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde:

4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

SÜPER LİG'DE KALMAYI BAŞARMIŞLARDI

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor, 2025-2026 sezonunda son haftalarda yakaladığı çıkış sayesinde ligde kalmayı başardı.

Eflatun-sarılı ekip, sezonu 34 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 33 puanla ligi 15. sırada bitiren Eyüpspor, kümede kalma hedefini son bölümde elde ettiği sonuçlarla gerçekleştirdi.

Ligin ilk 29 haftalık bölümünde yalnızca 5 galibiyet alabilen ve 22 puan toplayan İstanbul temsilcisi, son 5 haftada ise büyük bir çıkış yakaladı. Bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Eyüpspor, hanesine yazdırdığı 11 puanla ligde kalmayı garantiledi.