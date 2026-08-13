Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunu Yusuf Barası ile güçlendirdi.
Eflatun-sarılı kulüp, Kasımpaşa'dan ayrılan 23 yaşındaki santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
RESMİ İMZAYI ATTI
Eyüpspor'un paylaşımında, Yusuf Barası'nın formayı giydiği ve resmi sözleşmeye imza attığı görüntülere yer verildi.
Kulüp, transferi "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Yusuf Barası" mesajıyla duyurdu.
GEÇEN SEZON KASIMPAŞA FORMASI GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da görev yapan Yusuf Barası, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, yeni sezonda Eyüpspor formasıyla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.