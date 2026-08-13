Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosunu Yusuf Barası ile güçlendirdi.

Eflatun-sarılı kulüp, Kasımpaşa'dan ayrılan 23 yaşındaki santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

Eyüpspor, Yusuf Barası transferini resmen açıkladı - Resim : 1

RESMİ İMZAYI ATTI

Eyüpspor'un paylaşımında, Yusuf Barası'nın formayı giydiği ve resmi sözleşmeye imza attığı görüntülere yer verildi.

Kulüp, transferi "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Yusuf Barası" mesajıyla duyurdu.

GEÇEN SEZON KASIMPAŞA FORMASI GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da görev yapan Yusuf Barası, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, yeni sezonda Eyüpspor formasıyla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.