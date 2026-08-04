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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisi, Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Abdullahi'nin sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."

AVRUPA DENEYİMİYLE GELİYOR

22 yaşındaki Nijeryalı santrfor, futbola ülkesindeki HB Academy Abuja altyapısında başladı. Kariyerinde daha sonra Belçika temsilcisi Gent ile İngiltere ekibi Sunderland formalarını giyen Abdullahi, Avrupa deneyiminin ardından kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Eyüpspor, genç golcünün transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedeflerken, Ahmed Abdullahi'nin yeni sezonda eflatun-sarılı ekibin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.