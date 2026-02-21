Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş’ın attığı golle 1-0 kazandı.
Maç genelinde tempo düşük seyrederken gol uzun süre gelmedi. Bu galibiyetle Eyüpspor puanını 21’e yükseltirken, Gençlerbirliği 23 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak; Gençlerbirliği ise sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.
Fatih Terim, başkent ekibinde göreve başlayan Levent Şahin’in ilk resmi sınavını tribünden izleyerek destek verdi.